Parma donna molestata e palpeggiata sul bus | denunciato straniero

A quanto si apprende l'uomo avrebbe anche dei precedenti reati contro il patrimonio e per possesso di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Parma, donna molestata e palpeggiata sul bus: denunciato straniero

