Nuovo acquisto per la difesa della Juvecaserta | Luca Brambilla nuovo giocatore bianconero

La Juvecaserta 2021 dà il benvenuto a Luca Brambilla, talento classe 1997 proveniente dalla Gemini Mestre, fresco di storica promozione in Serie A2. Con questo nuovo acquisto, la squadra continua con determinazione a rafforzare il roster per la stagione 2025-26, puntando su giovani promesse e giocatori di esperienza. Un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che il club si è prefissato.

