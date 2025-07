La storia di Vida | Sono ricorsa alla chirurgia dopo aver visto il naso rifatto con un filtro

La storia di Vida evidenzia come l'ossessione per l'immagine perfetta sui social possa portare a decisioni drastiche. Dopo aver visto il suo volto trasformato da un filtro, ha deciso di ricorrere alla chirurgia, sperando di colmare il divario tra realtà e digitale. Questo fenomeno, noto come selfie dysmorphia, mette in luce le pressioni e le insicurezze generate dall'autocelebrazione online. Vida ha deciso di agire, ma il suo percorso ci invita a riflettere sulla percezione di sé.

I social sono pieni di foto che ritraggono corpi e visi perfetti, spesso ottenuti grazie a filtri e app che permettono di modificarle. Il distacco tra la propria immagine reale e quella digitale può avere un grande impatto sulla percezione del proprio corpo, tanto da spingere le persone a modificarlo con interventi chirurgici. All'interno di questo fenomeno, conosciuto come selfie dysmorphia, si inserisce la storia di Vida che ha deciso di raccontarsi a Fanpage.it.

