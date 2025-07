LIVE MotoGP GP Germania 2025 in DIRETTA | Marc Marquez svetta nelle qualifiche sul bagnato al Sachsenring Bagnaia in difficoltà

Il Gran Premio di Germania 2025 si infiamma sulle piste bagnate di Sachsenring, con Marc Marquez che domina le qualifiche e segna il passo sotto la pioggia. La sfida è serrata: Zarco sorprende tutti con una spettacolare prestazione, mentre Bagnaia fatica a risalire la classifica. Rimanete aggiornati in tempo reale per vivere ogni emozione di questa battaglia mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Bagnaia, in tutto questo, è decimo a 1.826 dal suo compagno di squadra. 11.28 Zarco pazzesco con la media al posteriore e porta la Honda Castrol in seconda posizione a 0.065 da Marc Marquez. Scalano in terza e quarta piazza Bezzecchi e Morbidelli. 11.27 Bezzecchi si porta in seconda posizione a 0.566 da Marc Marquez, mentre Morbidelli è terzo a 0.567. Bravi! Bagnaia è decimo a 2.213, fatica tanto Pecco. 11.26 Zarco e Bezzecchi migliorano, ma sono a 0.823 e 0.837 da Marc Marquez, mentre Morbidelli è quarto a 1.517. Bagnaia è decimo a 2.632 e fa una fatica incredibile nel terzo settore soprattutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nelle qualifiche sul bagnato al Sachsenring, Bagnaia in difficoltÃ

In questa notizia si parla di: marc - marquez - diretta - bagnaia

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della FP1 di MotoGP al Sachsenring: Bagnaia in cerca di feeling nel feudo di Marc Marquez Vai su Facebook

Sabato di fuoco al TT con la Sprint del pomeriggio: dalla pole scatta Quartararo con Bagnaia e Alex Marquez al fianco mentre Magic Marc partirà dalla quarta casella https://gpone.com/it/2025/06/28/motogp/live-sprint-motogp-assen-la-diretta-giro-per-giro.html Vai su X

LIVE MotoGP Sachsenring, qualifiche e pole in diretta: Zarco e Vignales superano la Q1 sotto la pioggia; LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: giornata con qualifiche e Sprint Race al Sachsenring; MotoGP Germania diretta qualifiche LIVE: fp2, Marquez domina su pista umida, Bagnaia fatica.

MotoGP Germania diretta qualifiche LIVE: Sachsenring bagnato, tutti contro Marquez per la pole! - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Germania, undicesima prova del mondiale di MotoGP 2025 che si corre sul tracciato del Sachsenring ... sport.virgilio.it scrive

MotoGp in Germania, le qualifiche in diretta: Di Giannantonio per la riconferma, Marquez favorito. Bagnaia per il riscatto - 29 – Altro salvataggio di Marc Marquez, che per un attimo ha perso il posteriore in curva- Come scrive informazione.it