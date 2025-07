Corsico Milano 24enne Alessandro Nebbiolini morto dopo essere uscito di strada e finito con l’auto nel naviglio prima la serata con gli amici

Tragedia a Corsico, Milano: un giovane di 24 anni, Alessandro Nebbiolini, perde la vita dopo un incidente fatale che lo vede coinvolto in un'uscita di strada e il suo veicolo finito nel Naviglio. Dopo una serata con gli amici, la sua vita si spegne in un attimo, lasciando sgomento e domande senza risposta. La comunitĂ si stringe intorno alla famiglia, mentre le autoritĂ cercano di chiarire le cause di questa dolorosa perdita.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava guidando da solo quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo Un ragazzo di 24 anni, Alessandro Nebbiolini, è morto a Corsico dopo essere uscito di strada con la sua auto, finita nelle acque del Naviglio. L'incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corsico (Milano), 24enne Alessandro Nebbiolini morto dopo essere uscito di strada e finito con l’auto nel naviglio, prima la serata con gli amici

In questa notizia si parla di: corsico - alessandro - nebbiolini - morto

Corsico: chi era Alessandro Nebbiolini, morto nell’incidente lungo il Naviglio. Oggi avrebbe compiuto gli anni - Corsico oggi piange la scomparsa di Alessandro Nebbiolini, un giovane di soli 24 anni, vittima di un tragico incidente lungo il Naviglio.

Corsico: chi era Alessandro Nebbiolini, morto nell’incidente lungo il Naviglio. Oggi avrebbe compiuto gli anni; Chi era Alessandro Nebbiolini, il 24enne morto cadendo con l'auto nel Naviglio il giorno del suo compleanno; Corsico (Milano), esce di strada e finisce nel Naviglio: muore a 24 anni dopo una serata con amici.

Corsico: chi era Alessandro Nebbiolini, morto nell’incidente lungo il Naviglio. Oggi avrebbe compiuto gli anni - La sua auto è finita nell’acqua, a pochi metri dall’ingresso del cancello della palazzina in cui abitava. Secondo ilgiorno.it

Alessandro Nebbiolini finisce con l'auto nel Naviglio e muore a 24 anni. Rientrava a casa dopo aver festeggiato il compleanno - Alessandro Nebbiolini, un giovane di 24 anni, è morto nella notte tra venerdì e sabato 12 luglio a Corsico (Milano), uscendo di strada con la propria auto in via Alzaia Trieste ... Si legge su leggo.it