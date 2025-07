Chiara Poggi le foto dell’autopsia date via a pagamento | Allarme urgente È shock

Il caso di Chiara Poggi, il tragico delitto di Garlasco, continua a scuotere l’Italia, ma ora si aggiunge un nuovo episodio inquietante. Le immagini dell’autopsia della giovane vittima, 18 anni dopo la tragedia, sono state messe in vendita a pagamento, alimentando allarme e indignazione pubblica. Un gesto sciacallo che mina il rispetto per la memoria di Chiara. La questione solleva interrogativi su etica e rispetto, mentre il paese chiede giustizia e tutela.

