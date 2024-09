Sostegno ai lavoratori fragili La Toscana stanzia 24 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di oltre 20mila toscani. La Regione mette in campo 24di euro, grazie alle opportunità offerte dal Pnrr, per implementare l’offerta relativa alla formazione professionale, all’aggiornamento e alla riqualificazione delle competenze. "Si tratta di misure che danno il senso di unache non lascia indietro nessuno, ma che anzi vuole offrire una risposta concreta alle persone più", ha detto il presidente della RegioneEugenio Giani, che ha presentato la novità insieme all’assessora Alessandra Nardini. "Vogliamo promuovere occupazione di qualità, stabile, dignitosa ed equamente retribuita", ha aggiunto Nardini, sottolineando quanto siano "centrali la formazione e l’aggiornamento in una fase di grandi cambiamenti come quella che stiamo vivendo".