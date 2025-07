riapre san gregorio magno era chiusa dal sisma del 2016

Dopo nove anni di attesa e ricostruzione, la chiesa di San Gregorio Magno nel cuore di Montelparo riapre le sue porte, simbolo di speranza e rinascita per la comunità. Un luogo sacro che da sempre rappresenta non solo fede, ma anche patrimonio di arte, storia e identità. La sua riapertura segna un nuovo capitolo, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità tra i montelparesi.

La chiesa di San Gregorio Magno, nel cuore del paese di Montelparo, riapre al culto dopo nove anni di chiusura, a causa dei danni provocati dal sisma 2016. Inutile dire quanto questa notizia fosse attesa da tutti i montelparesi, per ciò che la chiesa rappresenta sia come luogo sacro che quale scrigno di arte, storia e senso di appartenenza. San Gregorio Magno era la chiesa più frequentata a Montelparo nel pre-sisma, tanto per la sua posizione centrale quanto per il significato di cui è custode. La sua storia risale al 1615, quando fu aperta al culto grazie al lascito testamentario di seimila scudi per la costruzione della chiesa, da parte del cardinale Gregorio Petrocchini, originario di Montelparo, dove nacque nel 1536 per poi morire a Roma nel 1612.