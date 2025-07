Caos traffico fondiamo i due Comuni

In un contesto di caos e assedio stradale che coinvolge Bagno a Ripoli, il dibattito sulla gestione del territorio si infiamma. Tra strade chiuse e lavori in corso, il sindaco Francesco Pignotti denuncia una situazione simbolo della subordinazione dei Comuni della cintura fiorentina al predominio cittadino. Franco Banchi e Andrea Poli sottolineano come questa crisi sia anche un'opportunità , per ripensare un equilibrio più equo e sostenibile. Accolgono le osservazioni di...

La morsa del traffico che stringe Bagno a Ripoli, tra strade chiuse in ingresso a Firenze e lavori della tramvia, denunciato anche dal sindaco Francesco Pignotti, "è il simbolo della triste sorte dei Comuni della cintura urbana fiorentina, i cui interessi sono subordinati allo strapotere fiorentino". Lo dicono Franco Banchi, presidente regionale del Pte e Andrea Poli, ripolese e membro della direzione del partito. Accolgono le osservazioni di Pignotti come "giuste", ma "parziali: il suo Comune ormai da tempo nei fatti dipende dalle scelte di Firenze, ma il Comune di Firenze non è tenuto a occuparsi se non degli interessi della propria popolazione, anche quando contrastano con quelli dei vicini ripolesi".

