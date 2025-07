Moreno il Biondo ‘Senza confini’ Suoni dal mondo a Gatteo Mare

Stasera alle 21.30 all’Arena Rubicone di Gatteo Mare, Moreno Il Biondo presenta il festival "Suoni Senza Confini". Un viaggio musicale che unisce culture e emozioni, con artisti da ogni angolo del mondo. La serata celebra il dialogo tra le radici romagnole e le sonorità internazionali, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Ad arricchire la serata, un’esperienza indimenticabile che trasformerà l’evento in un vero e proprio ponte tra continenti e cuore.

Stasera alle 21.30 all’Arena Rubicone di Gatteo Mare, Moreno Il Biondo presenta il festival musicale " Suoni Senza Confini ". Sul palco, insieme a Moreno, voce e clarinetto, un ensemble straordinario di artisti provenienti da ogni angolo del mondo, protagonisti di un incontro unico tra culture, suoni ed emozioni. Un evento che celebra il dialogo tra le radici della Romagna e le sonorità della musica internazionale. Ad arricchire la serata, un cast d’eccezione formato da musicisti di respiro internazionale, protagonisti di un intreccio sonoro che attraversa generi, culture e generazioni. Artisti che, ciascuno con la propria identità, contribuiranno a costruire un’esperienza musicale collettiva, potente e senza confini: David Rhodes storico chitarrista di Peter Gabriel; Trilok Gurtu maestro globale delle percussioni; Peter Tickell violino; Stefania Morciano voce e tamburello; Roberto Gualdi batteria; Giovanni Amighetti synth e vocoder; Luca Nobis chitarra acustica e classica; Giulio Molteni basso; Mikko Lehtinen chitarra; Giulio Banco zampogna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moreno il Biondo ‘Senza confini’. Suoni dal mondo a Gatteo Mare

In questa notizia si parla di: moreno - suoni - biondo - confini

Moreno 'Il Biondo' presenta "Suoni senza confini", una serata-evento che unisce musica e culture da tutto il mondo - Preparati a un viaggio senza confini, dove le note di musica globale si fondono in un’armonia universale.

il 13 Luglio all'Arena Rubicone di Gatteo a Mare All'interno dello spettacolo "Suoni senza Confini" coordinato da Moreno Conficconi “il Biondo” Andrà in scena il nuovo The Fermi Paradox di David Rhodes ! https://musicabile.tgcom24.it/2025/06/04/the-fermi-pa Vai su Facebook

Moreno “Il Biondo” presenta “Suoni senza confini” a Gatteo Vai su X

Moreno il Biondo ‘Senza confini’. Suoni dal mondo a Gatteo Mare; Gatteo Mare, Moreno ‘il Biondo’ presenta ‘Suoni senza confini’ serata che intreccia musica e culture internazionali; Musica senza confini a Gatteo Mare: sul palco Moreno Il Biondo con David Rhodes e Trilok Gurtu.

Moreno il Biondo ‘Senza confini’. Suoni dal mondo a Gatteo Mare - Sul palco tra gli altri David Rhodes, storico chitarrista di Peter Gabriel, e il percussionista Trilok Gurtu . Si legge su ilrestodelcarlino.it

Moreno, un biondo da Extraliscio - la Nazione - Nel tridente che rappresenta il gruppo Extraliscio, Moreno "Il biondo" Conficconi spicca per la sua professionalità strumentale, perfezionata in tanti anni di esperienza dal vivo, come sanno ... Segnala lanazione.it