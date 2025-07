Soccorso notturno nei boschi di Lecco | escursionista ferito e salvato

Una notte di emergenza nei boschi di Lecco, dove il coraggio e la sinergia tra vigili del fuoco, soccorso alpino e 118 hanno fatto la differenza. Alle pendici del Resegone, un escursionista ferito è stato prontamente soccorso in un intervento complesso e tempestivo. La collaborazione tra le forze dell'ordine ha dimostrato quanto sia fondamentale agire rapidamente in situazioni critiche, salvando una vita e restituendo serenità alla comunità.

Soccorso notturno alle pendici del Resegone. Un intervento coordinato tra vigili del fuoco, soccorso alpino e 118 ha permesso di mettere in salvo una persona caduta in zona impervia. Alle 21¬†di sabato sera √® scattato l'allarme per un escursionista ferito nei boschi che circondano il Castello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

