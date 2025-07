Spirito di avventura e passione per l'esplorazione: il Rally della Mongolia è la sfida che unisce sogni e coraggio, attraversando 16.000 chilometri ricchi di paesaggi mozzafiato e culture affascinanti. Il team Sapiens, formato da Claudio Campriani, Nicola Tasselli e Michele Ricci, ha dato il via a questa straordinaria impresa partendo dal cuore di Città di Castello, pronti a scrivere una storia di tenacia e scoperta lungo un percorso che li porterà oltre i confini dell'ignoto.

CITTA' DI CASTELLO Una sfida su "quattroruote" lunga 16 mila chilometri circa, tanto separa Città di Castello dalla Mongolia, terra avventurosa e ricca di fascino. Il tifernate Claudio Campriani (44 anni) assieme a due amici, Nicola Tasselli (38 anni) e Michele Ricci (60 anni) residenti a Cori in provincia di Latina, con il nome Team Sapiens, sono partiti a bordo del loro Renault Kangoo ieri dal centro storico della città e rappresentano uno degli equipaggi in "pista" al 2025. Si tratta di una gara non competitiva, nata nel 2004, un viaggio molto avventuroso: partenza nei pressi di Praga e dal 2024 l'arrivo ufficiale ad Öskemen, capoluogo della regione del Kazakistan Orientale.