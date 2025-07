Esami a domicilio adesso si può Radiografie per casi non urgenti

Un innovativo apparecchio portatile donato al reparto di radiologia dell’ospedale di Bibbiena trasforma il modo di affrontare le diagnosi a domicilio in Casentino. Ora, per i casi non urgenti o per chi è immobilizzato, le radiografie sono più accessibili e rapide. Questa iniziativa dimostra come la solidarietà e l'innovazione possano migliorare la qualità della salute. Un passo importante verso un’assistenza più vicina e umana per tutti.

CASENTINO Un portatile radiografico per esami a domicilio è stato donato all’ ospedale di Bibbiena da un gruppo di imprese e professionisti del territorio. Permetterà di effettuare radiografie nei casi non urgenti e per coloro che sono costretti a letto. Da oggi è possibile anche in Casentino grazie alla donazione di un apparecchio portatile che permette di effettuare radiografie per il controllo di fratture o in caso di sospetta polmonite. Un servizio disponibile per tutte quelle persone non deambulanti, che così non è più necessario trasferire in ospedale per effettuare controlli, evitando movimentazione e trasporto spesso anche difficile e doloroso di questi pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esami a domicilio, adesso si può. Radiografie per casi non urgenti

