Memofest atto finale Tre autori sul palco

Memofest giunge al suo emozionante atto finale: tre autori sul palco per celebrare la memoria attraverso parole, storie e riflessioni. Dopo la coinvolgente "Passeggiata della memoria" sold out, il festival si prepara a concludersi con un grande momento culturale: alle 19,30, nel suggestivo scenario di Palazzo Mediceo, sarà presentato il libro "...". Un appuntamento imperdibile che chiude in bellezza questa edizione ricca di significato e emozioni.

Terzo e ultimo giorno per MemoFest, con il Festival sulla memoria in programma ancora oggi fin dal mattino. Alle 9 ci sarà infatti la " Passeggiata della memoria ", sold out nel giro di poche ore: il trekking con reading teatrale, organizzato in collaborazione con Parco delle Apuane, Unicoop Tirreno e Wwf, toccherà i sentieri dell'Alta Versilia e della Linea Gotica. Sarà invece Palazzo Mediceo ad ospitare alle 19,30 la presentazione del libro " Storia senza eroi " del giornalista e conduttore tv, nonché politico ed ex presidente della Regione Lazio dal 2005 al 2009, Piero Marrazzo. Il romanzo è ambientato negli Usa e narra di matrimoni nascosti, diritti negati, rapporti con la mafia, segreti inconfessabili e presunte vergogne cancellate con un colpo di spugna da un grande patriarca.

