Maria e Martina vincono il torneo femminile di bocce Memorial Picchi

appassionante battaglia tra Maria Licausi e Martina Memoli, che alla fine hanno conquistato il meritato titolo. Un torneo ricco di emozioni, competizione e spirito sportivo, che ha coinvolto appassionati e atleti provenienti da tutta la regione. La vittoria delle nostre campionesse è un omaggio alla passione e alla dedizione nel mondo delle bocce, confermando il valore di questo evento come appuntamento imperdibile per gli amanti di questo sport.

Maria Licausi e Martina Memoli sono le vincitrici del "Torneo femminile di bocce-14° Memorial Monica Picchi", organizzato da Aido gruppo intercomunale della Piana e Lions club Pistoia Fuorcivitas, con il patrocino del Comune di Agliana. Le partite sono state disputate dal 7 al 10 luglio, al bocciodromo del parco Pertini di Agliana, gestito dalla Bocciofila aglianese che con piacere ospita ogni anno il Torneo. La finale ha visto un’appassionante sfida tra Maria Licausi e Martina Memoli contro le altre finaliste, Graziella Nebbia e Giusy Palmigiano. Alla fine si è aggiudicata la vittoria la coppia Licausi-Memoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maria e Martina vincono il torneo femminile di bocce Memorial Picchi

In questa notizia si parla di: maria - martina - torneo - femminile

Durante l'evento di Terre des Hommes "Stand Up for Girls" a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio: "Alessia, Martina, Renée e Desirée erano mie allieve, le ho viste crescere, sognare, danzare. E adesso sono qui a parlare di loro al passato" - Durante l’evento “Stand Up for Girls” a Roma, la coreografa Maria Grazia Angeletti ha ricordato le sue ex allieve vittime di femminicidio, tra cui Alessia, Martina, Renée e Desirée.

Le due #F Maria Delise e Carlotta Amendola in maglia azzurra! È in corso il raduno ad Arona della nazionale Under15 e le due rosanero stanno affrontando una serie di allenamenti e di test amichevoli in preparazione del Torneo dell’amicizia in Francia a V Vai su Facebook

Maria e Martina vincono il torneo femminile di bocce Memorial Picchi; A Dorofeeva-Rybas e Skrzynski gli Internazionali d’Italia under 16; Torneo Fabbri/Academy Cup Finals, i risultati della prima giornata.

Maria e Martina vincono il torneo femminile di bocce Memorial Picchi - Maria Licausi e Martina Memoli sono le vincitrici del "Torneo femminile di bocce- Lo riporta msn.com

Tennis, presentato il Torneo internazionale femminile del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo - È giunto alla XX edizione il Torneo internazionale femminile ITF del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo che ritorna sulla scena romana intitolata anche quest’anno BMW ROMA CUP. Riporta msn.com