Solidarietà ad alta quota Progetto del laboratorio orchestrale lucchese

appassionati di montagna, musica e solidarietà. Il progetto “Solidariet224” del Laboratorio Orchestrale Lucchese ha portato nelle alte quote un messaggio di unità e speranza, unendo le vette con iniziative che hanno toccato cuore e spirito di tutti i partecipanti. Un’esperienza unica che dimostra come cultura e solidarietà possano elevare il nostro territorio, facendo parlare gli animi più nobili e generosi.

Un prefestival propedeutico al passato fine settimana denso di attività montane a 360 gradi dell’ 8Sassi, quello che ha animato l’ambito apuano del Rifugio Enrico Rossi alla Pania, ma anche e soprattutto una partecipata serie di iniziative ad alta quota che hanno colorato con tante sfumature diverse, non ultima quella della solidarietà, il territorio all’ombra della Pania della Croce e della Pania Secca, che continua a fare parlare gli escursionisti presenti. Tra i più veicolati sui social emerge il concerto tra le nuvole eseguito dal quartetto " ResonAnce " del Conservatorio "L. Boccherini" nell’evento organizzato dal Cai insieme al Conservatorio; un bellissimo esempio di come arte e montagna possano incontrarsi per fare del bene, il commento più gettonato. 🔗 Leggi su Lanazione.it