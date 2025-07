Via dei pescatori a Fano e Alto Adige | scopri la puntata di Melaverde del 13 luglio

Vivi un viaggio tra i profumi del mare e le suggestioni delle montagne italiane con Melaverde del 13 luglio. Dalla pittoresca via dei Pescatori a Fano alle incantevoli vette dell'Alto Adige, questa puntata svela tradizioni secolari e paesaggi mozzafiato che rendono l’Italia unica al mondo. Un appuntamento imperdibile alle 11:50, che invita a scoprire le radici profonde del nostro territorio e a lasciarsi affascinare dalla sua bellezza autentica.

In questa giornata, l'attenzione si concentra su un appuntamento televisivo di grande richiamo, trasmesso da uno dei principali canali nazionali. La puntata di domenica 13 luglio di Melaverde propone un approfondimento sulle tradizioni marinare e le bellezze naturali dell'Italia, attraverso due percorsi distinti ma complementari. La trasmissione, in onda alle ore 11:50, offre al pubblico uno sguardo autentico sulla vita nei territori costieri e nelle aree montane del Paese. la puntata di melaverde del 13 luglio: focus su fano e il alto adige. le riprese a fano con ellen hidding. Nella prima parte della puntata, Ellen Hidding si sposta nella cittĂ di Fano, situata nelle Marche, nota per la sua lunga tradizione legata alla pesca.