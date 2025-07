Il riscatto di Mohamed Rateb. Da minore non accompagnato a fuoriclasse di kick boxing.

sterminati sognatori pronti a sfidare ogni ostacolo. Mohamed Rateb, un giovane egiziano, ha trasformato il suo coraggio in una vittoria straordinaria, passando da minore non accompagnato a fuoriclasse di kick boxing. La sua storia di determinazione e resilienza ci insegna che con volontà e passione, i sogni più grandi possono diventare realtà . E questa è solo l'inizio di un cammino che lo vede protagonista nel ring e nella vita.

Per coronare il suo sogno ha lasciato il suo Paese, l'Egitto, e camminato per quattro mesi lungo la rotta balcanica. Aveva appena 16 anni Mohamed Rateb, quando ha attraversato la Turchia, la Bosnia, il Kosovo e la Slovacchia fino ad arrivare a Pavia dove aveva un amico più grande. A guidarlo è stata una stella polare: diventare un campione. Era il 2021 quando il ragazzo ha abbandonato la sua terra e la sua famiglia ed è arrivato come uno dei tanti minori non accompagnati che mettono in crisi le amministrazioni comunali e talvolta finiscono in giri poco raccomandabili. "Quando mi ha salutato - racconta il ragazzo che oggi ha 21 anni - mia mamma piangeva preoccupata.