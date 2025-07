LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini vuole completare il bis!

Benvenuti, appassionati di ciclismo, alla nostra emozionante diretta dell’ottava e ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2025! Dopo settimane di sfide adrenaliniche, oggi le protagoniste si sfideranno su un percorso di 134 km da Forlì a Imola, con un dislivello totale di 2200 metri. La tensione è alle stelle: chi conquisterà il trono finale? Restate con noi per scoprire l’epilogo di questa spettacolare corsa rosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava ed ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Cala il sipario sulla trentaseiesima edizione della Corsa Rosa Women con un ultima frazione imprevedibile. Le atlete si daranno battaglia per 134 chilometri da Forlì ad Imola affrontando un dislivello totale di 2200 metri. Lo spettacolo è assicurato nell’ultima tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Dopo una trentina di chilometri iniziali in cui scaleranno anche il Monticino (3.3 km al 5.2%), il gruppo arriverà nei dintorni di Imola dove affronteranno un circuito di 28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini vuole completare il bis!

