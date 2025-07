Ci sono 2.320 case vuote Un appello ai proprietari

Con oltre 2.320 case vuote a Empoli, si prospetta un'occasione perduta di risolvere l'emergenza abitativa che affligge la città. Le famiglie più vulnerabili sono costrette a ricorrere a soluzioni temporanee e spesso insoddisfacenti, mentre immobili sfitti restano inattivi. È ora di agire e trovare strategie efficaci per riqualificare queste abitazioni e garantire una casa dignitosa a tutti. La domanda è: come possiamo trasformare questa sfida in un’opportunità reale?

Duemilatrecentoventi. È il numero delle abitazioni sfitte a Empoli secondo l’ultimo dato Istat. Eppure la città deve fare i conti con una vera e propria emergenza abitativa, che costringe sempre più famiglie fragili a cercare una sistemazione d’urgenza in alberghi, affittacamere o strutture comunali. "Siamo costretti a ricorrere all’emergenza abitativa anche quando non ce ne sarebbe bisogno – fa presente Nedo Mennuti –. Nel 2023, solo per questo capitolo, il Comune ha investito 321mila euro, una cifra in crescita del 140%". Nell’ex scuola media di Ponzano oggi vivono due famiglie numerose, una con 8 figli, una con 4 e presto ne arriverà un’altra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ci sono 2.320 case vuote. Un appello ai proprietari

