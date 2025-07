LIVE Italia-Australia Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA | esame per il Setterosa che vale la qualificazione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, seconda sfida delle azzurre ai Mondiali di pallanuoto femminile 2025 a Singapore. La posta in gioco è altissima: una vittoria potrebbe garantire il primo posto nel girone e l’accesso diretto ai quarti di finale, un risultato decisivo per la qualificazione del Setterosa. Un esame impegnativo che vale il passaggio alla fase successiva, puntando a scrivere un nuovo capitolo di successo per il settore femminile italiano.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, seconda sfida delle azzurre ai Mondiali pallanuoto femminile 2025 a Singapore. La posta in gioco è altissima: una vittoria significherebbe conquistare il primo posto nel girone, che vale l’ accesso diretto ai quarti di finale. Un traguardo fondamentale, perchĂ© permette di evitare gli ottavi e di beneficiare di giorni preziosi per recuperare energie, sia fisiche che mentali, prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta. Il debutto contro la Nuova Zelanda ha mostrato luci e ombre: le avversarie, cresciute rispetto al passato, hanno messo in difficoltĂ le Azzurre soprattutto in avvio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: esame per il Setterosa che vale la qualificazione

In questa notizia si parla di: italia - australia - mondiali - pallanuoto

Reddito reale delle famiglie in calo a fine 2024: Italia fanalino di coda nell’Ocse, peggio solo l’Australia - Nel quarto trimestre del 2024, il reddito reale delle famiglie italiane continua a scendere, evidenziando le difficoltà economiche del Paese.

La Nazionale femminile di pallanuoto apre i Mondiali di Singapore venerdì 11 luglio alle 11:35 italiane contro la Nuova Zelanda Le azzurre sono nel girone A e successivamente incontreranno le vice-campionesse olimpiche dell’Australia il 13 luglio alle Vai su Facebook

LIVE Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: esame per il Setterosa che vale la qualificazione; Mondiali nuoto 2025 su Sky: al via a Singapore pallanuoto, acque libere e artistico; Mondiali pallanuoto femminile 2025, il calendario del Setterosa: partite e orari.

Italia-Romania 17-5 ai Mondiali di pallanuoto: buona la prima per il Settebello - Dopo il successo del Setterosa, buona la prima anche per il Settebello ai Mondiali di pallanuoto in corso a Singapore. Segnala informazione.it

L'Italia batte 17-5 la Romania ai Mondiali di pallanuoto, buono l'esordio del Settebello - Buono l'esordio del Settebello ai Mondiali di pallanuoto di Singapore. Secondo informazione.it