Pattìni schierati a Grottammare Nove rioni si sfidano nel palio

Preparati a vivere l'emozione del Palio del Pattìno a Grottammare, un evento che quest’anno festeggia la sua venticinquesima edizione con tante novità e grande entusiasmo. Nove rioni si sfideranno lungo un suggestivo percorso di 5 miglia marine, dando vita a una gara all'insegna di tradizione, passione e adrenalina. Sei pronto a scoprire quale rione trionferà quest'anno? La sfida sta per iniziare!

A Grottammare è partito il conto alla rovescia per il Palio del Pattìno, che quest’anno celebra la venticinquesima edizione con novità e presenze significative. La manifestazione, in programma oggi, vedrà sfidarsi nove rioni lungo un percorso di 5 miglia marine con partenza alle 17.30 dalla spiaggia Kursaal. Già da ieri i pattìni erano esposti in piazza Kursaal, dove si sono svolte le verifiche tecniche e il sorteggio delle posizioni di partenza. L’evento, organizzato dall’Asd Grottammare Sportiva con il supporto dei circoli velici e nautici locali, sarà aperto da un’esibizione delle Dragonesse della Lega Navale Italiana di Falconara, donne operate al seno che praticano Dragon Boat come attività riabilitativa e per promuovere la prevenzione oncologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it