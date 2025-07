maturi nella danza con lode artistico esami col botto un ragazzo su 10 fa cento

Alla maturità 2025 del Liceo Artistico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, i risultati brillano di luce propria: più del 10% dei maturandi raggiunge il massimo dei voti e ben 25 studenti si sono distinti con la lode. Numeri che testimoniano una scuola viva, innovativa e in costante crescita. Con orgoglio, il dirigente scolastico Luciano Tagliaferri commenta: "Abbiamo avuto 25 ragazzi che hanno ottenuto..."

di Gaia Papi Più del 10% dei maturandi con il massimo dei voti, venti 100 e cinque studenti con la lode. I numeri della maturità 2025 al Liceo Artistico, parte del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, descrivono una scuola in salute, in crescita e con una progettualità didattica ormai ben consolidata. A raccontarlo con orgoglio e una punta di emozione è il dirigente scolastico Luciano Tagliaferri: "Abbiamo avuto 25 ragazzi che hanno ottenuto 100 o 100 e lode, mentre soltanto 8 si sono fermati al 60. Sono dati che parlano da soli: la media complessiva degli esami di Stato è di 84,03, perfettamente in linea con i risultati degli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it