Lampioni danneggiati vie al buio

Il vandalismo ai danni dei lampioni lungo il sottopasso di via Sauro ha lasciato al buio un importante tratto di passaggio ciclopedonale, compromettendo la sicurezza di residenti e pendolari. Un gesto irresponsabile che mette a rischio l’incolumità di chi attraversa e richiede interventi rapidi per ripristinare l'illuminazione e garantire nuovamente un ambiente sicuro e accessibile per tutti.

Danneggiati cinque punti luce, lasciando al buio il passaggio ciclopedonale rialzato del sottopasso di via Sauro, che collega i limitrofi Comuni di Cormano e Cusano Milanino. Il grave episodio di vandalismo, accaduto un paio di giorni fa, contro i fari e contro le centraline di accensione dell’impianto di illuminazione, che interessa il tratto coperto sotto i binari ferroviari, ha compromesso la sicurezza urbana per i residenti e per i pendolari, che scelgono di transitare in questo corridoio per raggiungere o per scendere dalle piattaforme dei binari della sovrastante stazione "unificata" di Cormano e Cusano; infatti, il danno è stato importante, richiedendo un lavoro prolungato dei tecnici per riportare la luce lungo il tracciato dedicato ai soli pedoni e ciclisti, mentre gli autoveicoli e le moto transitano sulla carreggiata stradale sottostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lampioni danneggiati, vie al buio

In questa notizia si parla di: danneggiati - buio - lampioni - raggiungere

Lampioni danneggiati, vie al buio; Strade al buio in via Caronda e via Oliveto Scammacca, l'appello dei residenti.

Lampioni danneggiati, vie al buio - Danneggiati cinque punti luce, lasciando al buio il passaggio ciclopedonale rialzato del sottopasso di via Sauro, che collega ... Secondo ilgiorno.it

Lampioni danneggiati. Due autisti denunciati - Il Resto del Carlino - Due autisti denunciati L’ufficio infortunistica stradale della Polizia Locale di Cento negli ultimi giorni ha trovato i responsabili di due danneggiamenti di lampioni ... Segnala ilrestodelcarlino.it