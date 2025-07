Infermieri in continuo calo | Rimini può essere riferimento con la sua offerta formativa

La professione infermieristica, un tempo vocazionale e ambita, sta attraversando una crisi senza precedenti. A Rimini, storica sede universitaria, i numeri sono eloquenti: il calo delle iscrizioni riflette un problema più profondo e urgente. La sfida è riconoscere questa realtà e offrire una formazione innovativa e coinvolgente, capace di riaccendere l’interesse e rilanciare il ruolo chiave degli infermieri nel sistema sanitario. La situazione è quindi un campanello d’allarme che richiede azioni immediate.

Un tempo vocazionale, ambita, sicura. Oggi la professione infermieristica vive una crisi profonda. I numeri parlano chiaro: nel 2010, per ogni posto disponibile nei corsi di laurea in Infermieristica, si presentavano quasi tre candidati. Oggi, nel 2024, si è scesi a uno. A Rimini, sede universitaria storicamente attrattiva, restano 192 i posti a bando, ma il dato non è solo statistico: è il segno di un declino preoccupante. La situazione è critica. Ogni anno oltre 10.000 infermieri abbandonano la professione. Alcuni scelgono l’estero, attratti da stipendi doppi e condizioni migliori; altri anticipano la pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infermieri in continuo calo: "Rimini può essere riferimento con la sua offerta formativa"

In questa notizia si parla di: infermieri - rimini - continuo - calo

Infermieri in continuo calo: Rimini può essere riferimento con la sua offerta formativa; Petitti (Pd): Laurea infermieristica: a Rimini 192 posti a bando ma professione in crisi; Ocse: sempre meno giovani vogliono fare gli infermieri.

Infermieri in continuo calo: "Rimini può essere riferimento con la sua offerta formativa" - I numeri parlano chiaro: nel 2010, per ogni posto disponibile nei corsi di laurea in Infermieristica, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Rimini, Petitti: “Infermiere, professione in crisi: sosteniamo gli studenti” - Calo iscritti, turn over critico e carriere in stallo: servono fondi mirati e accordi territoriali per sostenere gli infermieri. Segnala chiamamicitta.it