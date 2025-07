Juventus nelle mani di Modesto | l' ombra di Galliani e le prossime mosse

La Juventus sta vivendo una fase di trasformazione intensa, guidata dall’inesauribile energia di François Modesto e dalla strategia di Damien Comolli. Con l’ombra di Galliani alle spalle e le mosse future già in cantiere, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo. Ma quali saranno le prossime decisioni che plasmeranno il destino bianconero? La risposta si avrà nelle prossime settimane, quando i colpi di scena diventeranno protagonisti.

Prima di capire perché è stato scelto François Modesto, bisogna fare una premessa: la Juventus si sta ristrutturando in corsa perché la rivoluzione di John Elkann è stata tardiva. Però Damien Comolli, uomo scelto per fare il grande dirigente che tanto piace alla famiglia Exor, nella speranza che tutti siano Marchionne, è uno che pensa e fa. Aveva promesso il direttore tecnico a stretto giro e così è stato: dal 24 luglio, giorno del raduno, François Modesto si metterà al lavoro per la sua nuova Signora. Ma in realtà lo farà già dalla prossima settimana. Modesto è stato preferito a Javier Ribalta, sponsorizzato da Tudor con cui ha lavorato a Marsiglia, e Marco Ottolini, attualmente al Genoa, perché ha già lavorato con i numeri, i data, ma senza diventarne schiavo.

