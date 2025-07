Trotto salta il campionato italiano | Ma è un arrivederci al 2026

Il Campionato italiano guidatori trotto, simbolo di passione e tradizione fin dal 1980, si prende una pausa inattesa, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Nato a Montegiorgio per volontà della famiglia Mattii, questa prestigiosa competizione rappresenta il cuore pulsante dell’ippica italiana. Ma cosa ha spinto lo stop? Scopriamo insieme le ragioni di questa decisione e cosa ci riserva il futuro del trottato tricolore.

Il Campionato italiano guidatori trotto, denominato dagli addetti ai lavori il tricolore dei driver italiani, nato a Montegiorgio nel 1980 grazie all'idea della famiglia Mattii, proprietari dell' ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, cambia veste e impone lo stop per una stagione. Una notizia che ha suscitato un certo clamore, e anche qualche polemica, infatti per qualche giorno è girata con insistenza la voce che il San Paolo avesse perso definitivamente il Campionato guidatori trotto, una manifestazione storica per Montegiorgio, le Marche e per l'ippica italiana, ma in realtĂ si tratterĂ dello stop per un anno.