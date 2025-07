Controlli di notte con sei agenti in più | E nuovi ’occhi’ nelle zone d’ombra

Il tema della sicurezza in città – ha evidenziato il comandante Mastursi – richiede un approccio integrato e costante. Con controlli notturni potenziati, occhi elettronici e agenti in strada, la Polizia Municipale di Scandicci si impegna a garantire un ambiente più sicuro per tutti, rispondendo alle esigenze dei residenti. Ma quali altre strategie possono contribuire a rafforzare ulteriormente la sicurezza urbana?

Occhi elettronici nei lati ‘ciechi’ della città, e agenti in strada anche di sera non appena l’organico sarà al completo. E’ la ricetta del comandante della Polizia municipale di Scandicci, Giuseppe Mastursi. Nell’ultimo anno in città si sono verificati diversi episodi preoccupanti legati all’ordine pubblico, e legittima appare la richiesta dei residenti di avere una maggiore sicurezza. Ma come si risolve? "Il tema della sicurezza in città – ha detto Mastursi – non va sottovalutato sicuramente, ma neanche troppo enfatizzato. Ciascuno per le proprie competenze, siamo al lavoro con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it