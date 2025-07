Climatizzati altri ambienti all’ospedale

Piacevole e sicuro, anche nelle giornate più torride. L’Asl Toscana sud est ha investito nell’installazione di impianti di climatizzazione presso l’ospedale di Comunità di Sansepolcro, proteggendo i pazienti fragili e garantendo un ambiente di lavoro più confortevole per il personale. Un intervento che dimostra come la tutela della salute e del benessere siano al centro delle politiche sanitarie, assicurando cure di qualità in ogni stagione.

SANSEPOLCRO L’Asl Toscana sud est ha realizzato l’intervento per tutelare le persone fragili dalle alte temperature di questa estate torrida. Per proteggere le persone più fragili ospitate all’ospedale di Comunità di Sansepolcro dalle temperature record di quest’estate l’Asl Toscana sud est ha climatizzato le stanze della struttura. Altrettanto è stato fatto per gli ambienti utilizzati dal personale, così da rendere il loro lavoro più confortevole durante l’intera giornata. "Alleviare la sofferenza – spiega il direttore Zona-Distretto Valtiberina Dottor Giampiero Luatti (nella foto) – è una nostra priorità, gli utenti dell’ospedale di comunità sono prevalentemente persone anziane con malattie croniche in fase di riacutizzazione che hanno bisogno di essere assistiti in un ambiente protetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Climatizzati altri ambienti all’ospedale

