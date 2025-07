Marco Mengoni kolossal al Meazza | La musica pop incontra l’opera

Marco Mengoni conquista il Meazza con un kolossal musicale, unendo la potenza della musica pop all’eleganza dell’opera. Nonostante il dolore per la perdita di sua mamma Nadia, il suo spirito indomabile lo spinge a continuare, trasformando il dolore in un inno di rinascita. La sua energia contagiosa e la profondità emotiva rendono questo evento unico nel suo genere, un’esperienza che rimarrà impressa nei cuori di tutti. E così, tra emozioni e applausi, Mengoni dimostra che la musica può essere anche un atto di solidarietà e speranza.

Era già tutto deciso. E quando a settembre il cielo gli è caduto addosso Marco Mengoni non se l'è sentita di fermare la macchina organizzativa che gli girava attorno. Così, anche se l'addio a mamma Nadia - la sua "Luce", il riferimento familiare a cui aveva mandato il primo pensiero dopo la vittoria di "Due vite" a Sanremo ("dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo") - l'ha precipitato nella notte, eccolo oggi e domani di nuovo al " Meazza " con un kolossal da stadio che è un viaggio dentro sé stesso. "Perché dalle macerie si ricostruisce una citta? di cristallo che non so dove proietterà me e la società in cui viviamo" racconta lui.

