gianna nel triangolo del blues sul palco per un ritorno alle origini

Prepariamoci a un ritorno alle origini con Gianna Nannini, protagonista assoluta sul palco di Piazza Duomo al Pistoia Blues Festival. La rockstar senese, con il suo tour 'Sei nell’anima - Festival European Leg 2025', promette una serata indimenticabile tra emozioni e musica intensa. Con una band rinnovata di altissimo livello, Gianna ci guiderà attraverso i momenti più iconici della sua carriera, lasciandoci senza fiato.

SarĂ Gianna Nannini a infiammare (salvo sorprese dell’ultimo momento legate al maltempo) la serata di questa sera sul palco di Piazza Duomo per il Pistoia Blues Festival. La rocker senese arriva in cittĂ con il tour ‘ Sei nell’anima -Festival European Leg 2025’, giĂ esaurito, pronta a ripercorrere le tappe piĂš significative della sua carriera insieme a una band rinnovata e di altissimo livello. Con lei sul palco Davide Tagliapietra alla direzione musicale e alle chitarre, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere, Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. NovitĂ nella formazione anche per la sezione ritmica: alla batteria ci sarĂ Thomas Lang, storico collaboratore della cantante, affiancato dal chitarrista blues Patrick Murdoch, il cui ingresso ha dato una forte impronta alla scaletta del nuovo live. 🔗 Leggi su Lanazione.it