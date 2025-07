teatro romano ecco la sua estate presentata la 64esima stagione

L’estate si accende al Teatro Romano di Gubbio con la 64ª stagione, un evento imperdibile che da decenni anima le serate culturali della città. Dal 18 luglio al 17 agosto, il palco si trasforma in un palcoscenico di emozioni, unendo teatro classico, musica e lirica in uno scenario di rara bellezza. Preparatevi a vivere una rassegna ricca di magie e grandi protagonisti, tra cui Neri Marcorè e Paolo...

Manca davvero pochissimo all’inizio della 64esima stagione estiva al Teatro Romano di Gubbio, in programma dal 18 luglio al 17 agosto. Un appuntamento atteso e consolidato che da decenni rappresenta un momento centrale dell’estate culturale eugubina, coniugando teatro classico, musica, lirica e narrazione in una cornice unica per bellezza e suggestione. Tra i protagonisti più attesi di questa edizione spiccano nomi come Neri Marcorè, Paolo Crepet e gli Oblivion, accanto a compagnie teatrali, ensemble musicali e registi di rilievo. La varietà della proposta è pensata per esaltare la pluralità delle espressioni artistiche, valorizzando al contempo lo straordinario contesto storico del Teatro Romano. 🔗 Leggi su Lanazione.it