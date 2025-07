Lecce | inizia Classiche forme Nona edizione

Lecce si prepara ad accogliere la nona edizione di Classiche For Me, il rinomato festival internazionale di musica da camera fondato da Beatrice Rana. Dal 13 luglio, la città si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e talento, grazie a una rassegna che promette di incantare appassionati e curiosi. Un appuntamento imperdibile che celebra la musica, l’arte e la cultura in uno scenario unico nel sud Italia, dando il via a un’estate all’insegna della grande musica.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Si apre domenica 13 luglio a Lecce la nona edizione di Classiche For me, il festival internazionale di musica da camera fondato e diretto dal 2017 dalla pianista Beatrice Rana, promosso dall’Associazione Musicale Opera Prima, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di SIAE nell’ambito del progetto “Per chi Crea”, in collaborazione con Provincia di Lecce, CittĂ di Lecce, UniversitĂ del Salento, Terre del Capo di Leuca e Polo Biblio-museale di Lecce. Fino al 20 luglio, otto concerti e tre conversazioni in luoghi iconici del Salento (normalmente non utilizzati per la musica da camera) a formare una inedita “cartolina sonora” grazie ai programmi pensati da Beatrice Rana per i suoi “friends”: artisti di fama internazionale che si riuniranno per fare musica insieme negli immancabili chiostri di Lecce, nelle masserie di Supersano e Casamassella e, per la prima volta, a Santa Maria di Leuca, dove l’estremo lembo orientale d’Italia si affaccia sul mare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it Š Noinotizie.it - Lecce: inizia “Classiche forme” Nona edizione

