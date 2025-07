L’agenda del weekend. Tra miti e tè danzanti. Adi Oasis presenta il disco.

Preparatevi a un weekend ricco di emozioni e cultura tra miti e danze, tra incontri suggestivi e performance straordinarie. Dalle eleganti danze country inglesi con tè e pasticcini a Villa Levi, al magico spettacolo teatrale “Orfeo ed Euridice” al Parco del Mauriziano, ogni evento promette di coinvolgere i sensi e l'anima. Non perdete l’occasione di vivere esperienze uniche e lasciarvi trasportare dalla magia dell’arte e della tradizione. Per scoprire tutti i dettagli, continuate a leggere.

Gli appuntamenti di Restate. A Villa Levi dalle 17 alle 20 c’è ’ Tè danzante in villa ’: danze country inglesi con la tipica pausa del tè e pasticcini. Per informazioni: www.terradidanza.it. Alle 21,30, al Parco del Mauriziano va in scena il festival Estatico, con lo spettacolo ’ Orfeo ed Euridice. L’arte e il mito ’, di e con Francesco Lenzini. Con i musicisti Edoardo Ponzi e Giorgio Genta. Biglietti in vendita su Vivaticket. Per info: [email protected]. L’ Arena Stalloni questa sera, con inizio alle 21,30, ha in programma il film ’ Conclave ’ di Edward Berger. Ingresso intero 6.50 euro, ridotto 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it