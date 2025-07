I delitti e le due donne in fuga Le nevrosi americane in un thriller

un’America che si svela tra delitti, fuga e nevrosi, dove le due protagoniste sfidano i confini della morale e della legge. Un thriller intenso che invita a riflettere sulla società e sui suoi spettri più oscuri, offrendo uno sguardo inedito e coinvolgente sulla strada come specchio di un sogno americano distorto. Prepariamoci a un viaggio tra ombre e luci, alla scoperta di un Paese che si rivela nelle sue contraddizioni più profonde.

La domanda, in fondo, è sempre la stessa ma non è meno interessante: com’è l’America vista dalla strada? Più che Kerouac, in questo caso c’è da scomodare Thelma & Louise, il film di Ridley Scott del 1991. Ma quello, appunto, era il 1991 che anche per Jodie Foster nel Silenzio degli innocenti fu definito l’anno delle donne. Ora in questo debutto letterario di Hannah Deitch ( Killer Potential, Marsilio) ci ritroviamo di fronte a un’altra America, dove nel frattempo è passato (e tornato anche) Trump alla Casa Bianca. Dove le disuguglianze non solo economiche sono evidenti. Al centro della scena ci sono due ragazze che avrebbero tutto per essere considerate vincenti e di successo: hanno alle spalle studi importanti, ottimi voti, sono cresciute in un Paese che vorrebbe ancora far credere che il merito rimane l’unica unità di misura per l’ascesa sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I delitti e le due donne in fuga. Le nevrosi americane in un thriller

