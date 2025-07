Municipale due bandi per assunzioni Oltre 400 domande per 11 posti

Empolese Valdelsa si prepara a un grande passo avanti nel rafforzamento della propria polizia municipale. Con oltre 400 domande per 11 posti, l’interesse e la qualità delle candidature sono altissimi: un segnale tangibile dell’attenzione dei cittadini e della voglia di rinnovamento. A seguito dell’esame istruttorio, tutte le domande sono state ammesse, quindi tutti gli aspiranti istruttori di polizia locale potranno sostenere le prove e ambire a un ruolo importante nella sicurezza del territorio.

EMPOLESE VALDELSA Boom di domande per i due bandi di selezione che porteranno all’assunzione di undici nuovi agenti di polizia municipale, sette a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato della durata di 36 mesi. Al concorso pubblico per il ’posto fisso’ si sono presentati ben 308 candidati. A seguito dell’esame istruttorio tutte le domande sono state ammesse, pertanto tutti gli aspiranti istruttori di polizia locale potranno sostenere la prova scritta, che si terrà il 15 luglio, cioè martedì prossimo. Per l’altro bando, quello che assegnerà quattro posti della durata di tre anni, sono arrivate 95 domande, anche in questo caso tutte idonee per la selezione finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Municipale, due bandi per assunzioni. Oltre 400 domande per 11 posti

