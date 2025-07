In canoa alla scoperta di Volano

ha affascinato i partecipanti, offrendo un’esperienza unica e magica sotto il cielo stellato. Tornata dopo anni di pausa, l’escursione “The Love Sea” ha riacceso il fascino del mare notturno, invitando tutti a scoprire il segreto più poetico della natura: il mare dell’amore illuminato dalla bioluminescenza. Un vero spettacolo che emoziona e lascia senza parole, dimostrando ancora una volta come la magia dell’acqua possa unire scienza e poesia in un abbraccio senza tempo.

È tornata dopo alcuni anni di sospensione " The Love Sea " ovvero " Il mare dell'amore " espresso con l' escursione notturna in canoa al chiaro di luna, organizzata ieri alle 17,30 dal Circolo Nautico Volano. L'obiettivo era la ricerca del mare in amore, il suggestivo fenomeno di bioluminescenza, causato da fitoplancton che, illumina le notti estive con riflessi fluorescenti, con il movimento dell'acqua, un incontro tra scienza e poesia, che regala notti indimenticabili a chi ha la fortuna di assistervi. Il costo di iscrizione era di 20 euro e l'escursione era aperta a tutti, poiché non presentava particolari difficoltà.

