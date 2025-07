Il nuovo ponte San Michele Sopralluogo a Calusco in territorio meno ostile

Il futuro si sta materializzando sotto i nostri occhi: i consiglieri regionali della Commissione Territorio effettueranno un sopralluogo sul nuovo ponte San Michele a Calusco, simbolo di rinascita e progresso. Un passo importante verso una soluzione più sicura e sostenibile, che sostituirà lo storico viadotto di Paderno d’Adda, ormai giunto al capolinea. La visita sulla sponda bergamasca segna l’inizio di un nuovo capitolo per il territorio.

Non più ponte di Paderno d’Adda, ma ponte di Calusco. Domani mattina i consiglieri regionali della Commissione Territorio svolgeranno un sopralluogo sul campo nel punto dove verrà costruito il futuro nuovo ponte San Michele, al posto dello storico viadotto destinato a essere dismesso entro il 2030, perché non reggerebbe oltre il passaggio né delle auto, né dei treni. Il sopralluogo verrà effettuato però solo sulla sponda bergamasca, quella di Calusco, non di Paderno. Successivamente i commissari, insieme ai rappresentanti delle Province di Lecco, Bergamo e Monza, ai sindaci di Calusco e di Paderno, ai portavoce dei diversi comitati e agli esponenti di imprenditori e commercianti, si sposteranno in municipio, sempre a Calusco, invece che a Paderno, sebbene sia soprattutto sul versante lecchese che si riscontrano le criticità principali sull’ipotesi progettuale del nuovo ponte, ovvero espropri, abbattimento di case e traffico fino al 150% in più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo ponte San Michele. Sopralluogo a Calusco in territorio meno ostile

In questa notizia si parla di: ponte - sopralluogo - calusco - michele

Ponte sul Tronto. Lavori entro un anno, sopralluogo al cantiere: "In arrivo due rotatorie" - Il progetto del nuovo ponte sul Tronto, che collegherà Monticelli alla zona Castagneti, sta per entrare nel vivo con interventi che si concluderanno entro un anno.

Il nuovo ponte San Michele. Sopralluogo a Calusco in territorio meno ostile; Ponte San Michele sull’Adda: sopralluogo con la commissione territorio; Per il ponte di Calusco lenti speciali e radiografia in diretta I sindaci: «Ora i lavori».

Il nuovo ponte San Michele. Sopralluogo a Calusco in territorio meno ostile - Consiglieri regionali, sindaci e rappresentanti delle province di Bergamo e Lecco in visita nel punto in cui dovrà essere costruito il viadotto contestato a Paderno. Secondo ilgiorno.it

Ponte San Michele sull’Adda: sopralluogo con la commissione territorio - Il ritrovo è previsto alle ore 10 presso il Vivaio Ardenghi (via Vittorio Emanuele II, 1622 a Calusco d’Adda). Segnala leccotoday.it