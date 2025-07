Cultura 20mila euro dalla Regione Sì a due progetti per Pomarance

Il Comune di Pomarance si conferma protagonista della scena culturale toscana, ottenendo oltre 20mila euro dalla Regione Toscana per sostenere due progetti innovativi. Questo risultato, frutto di un’attenta pianificazione e passione, rafforza l’impegno del territorio nel valorizzare il patrimonio culturale locale e promuovere iniziative di qualità . Un traguardo che dimostra come la cultura possa essere motore di sviluppo e coesione sociale, aprendo nuove prospettive per il futuro.

POMARANCE Il Comune di Pomarance si conferma un punto di riferimento per la promozione culturale, ottenendo un significativo riconoscimento dalla Regione Toscana. Nelle scorse settimane, il Comune si è aggiudicato contributi economici per un valore complessivo di oltre 20mila euro, destinati a due progetti ambiziosi presentati nell'ambito di specifici bandi regionali. Un risultato importante, ottenuto con un impegno di risorse proprie di poco superiore ai 5mila euro, che sottolinea la capacità dell'amministrazione di moltiplicare il valore degli investimenti nella cultura. I due progetti, intitolati Insieme e Illumina, riflettono la chiara volontà dell'amministrazione comunale di valorizzare il territorio attraverso le sue peculiarità e le numerose associazioni locali.

