Per salvare la sanità servono fatti concreti

Per salvare la sanità italiana è imprescindibile fare scelte concrete e tempestive. La senatrice Sandra Zampa, capogruppo del PD in commissione Sanità al Senato, si confronta con la proposta di Forza Italia, che mira a 30mila assunzioni: un passo importante, ma sufficiente? La crisi del sistema richiede molto più di semplici interventi spot; occorre un impegno serio e duraturo per preservare il nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Senatrice Sandra Zampa, capogruppo del Pd in commissione Sanità al Senato, come giudica la proposta di Forza Italia? Il piano sulla sanità prevede 30mila assunzioni. "Se dovessi rispondere con una battuta, direi “benvenuti“. Benarrivati nella presa d’atto che la sanità è in una crisi profonda, che serve una svolta e che qui si tratta non di una “curetta passeggera“, ma si tratta di una presa in carico molto seria per non fare saltare il Ssn, perché la crisi è strutturale, non è emergenziale e quindi non bastano le soluzioni-tampone, qui c’è davvero da fare una riflessione, mettendosi tutti di buona lena a lavorare su questo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Per salvare la sanità servono fatti concreti"

