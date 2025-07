il mondo del carnevale rappresenta la toscana

il suo splendore in mostra, raccontando la tradizione e l’arte che rendono unica la Toscana. Un’opportunità imperdibile per esaltare il Carnevale come simbolo culturale e turistico della regione a livello globale.

Una nutrita rappresentanza viareggina, tra cui membri della Fondazione, il carrista Umberto Cinquini, il cantante Massimiliano Marchetti, ma anche il vicesindaco Walter Alberici, è partito ieri alla volta di Osaka, per l’ Expo 2025, protagonista atteso del padiglione Toscana. Per la Fondazione e per Viareggio un’occasione importante per una pubblicità di respiro internazionale. Negli spazi del Padiglione Italia, il Carnevale avrà modo di mettere in mostra, oltre le proprie maschere iconiche, veri e propri spettacoli visivi. Si parte con "Il volto sincero dell’umanità": spettacolo che porterà in scena maschere e creazioni in cartapesta per un viaggio poetico tra fragilità, ironia e speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it