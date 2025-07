racconto ai bambini la musica ribelle

la musica che fa battere il cuore e accende l’immaginazione. Con un linguaggio semplice e coinvolgente, Mimmi Maselli trasforma le note dei grandi rocker in avventure magiche, aprendo un mondo di sogni e scoperta. Questo podcast è un vero e proprio ponte tra il ritmo delle passioni adulte e l’incanto della fantasia dei bambini, un invito a lasciarsi conquistare dalla magia della musica ribelle.

"Ho voluto creare un ponte tra “la musica degli adulti” e il mondo fiabesco dei più piccoli". Così, Mimmi Maselli, deejay e consulente musicale, spiega il motivo per cui ha deciso di creare il primo podcast italiano di fiabe rock per bambini, da cui è tratto il suo libro Le storie fantastiche del signor Rockteller (Giunti). Si tratta di quattordici storie ispirate ai grandi del rock, per far avvicinare i più piccoli alla "musica ribelle", come quella dei Beatles, dei Queen, dei Talking Heads o di Bob Dylan. Maselli, come nasce questa idea? "Quando sono diventato papà ho sentito la necessità di raccontare alle mie figlie la musica che mi appassiona di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net