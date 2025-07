Vandali al Marenita, ingenti i danni.

Vandali distruggono il ristorante Marenita a Milano Marittima, causando danni stimati almeno 10.000 euro. Un gruppo di giovani, apparentemente sfidanti e senza paura, ha preso di mira la struttura nella notte, lasciando un segno di violenza e incoscienza. La scena solleva preoccupazioni sulla mancanza di rispetto e sulle conseguenze di comportamenti irresponsabili. La comunità si interroga: come fermare questa escalation di vandalismo?

Danni per almeno 10mila euro (questa la prima stima fatta) e una sensazione di trovarsi davanti a gruppi di ragazzi che "hanno la sfida addosso". Cioè con poca paura e ancora meno comprensione delle conseguenze alle quali andranno incontro. Nel mirino di un gruppetto di una quindicina di ragazzi è finito la scorsa notte il ristorante Marenita, in viale Gramsci a Milano Marittima. È il titolare, Federico (che chiede di non pubblicare il cognome), a raccontare come sono andate le cose. "Ho chiuso il locale tra le 2 e le 2.30. Alle 3.30 circa ho ricevuto la telefonata da parte dei carabinieri, che passando davanti al ristorante hanno visto che la porta d’ingresso era stata sfondata", ricostruisce l’imprenditore, che conosce bene il mondo della notte, "dove lavoro da 25 anni circa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it