Nuovo centro sociale in via Gadda Dal Pnrr fondi per 218mila euro

San Giovanni Valdarno si prepara a un nuovo importante capitolo di sviluppo con il finanziamento di 218mila euro dal PNRR, destinato alla creazione di un centro sociale e una stazione di posta in via Gadda. Questo investimento, parte integrante del progetto "Stazioni di Posta", rafforza l’impegno dell’amministrazione locale per promuovere inclusione e coesione sociale. Un passo avanti promettente verso un futuro più connesso e solidale, che trasformerà il cuore della comunità .

di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI VALDARNO Prosegue il percorso di attuazione del progetto " Stazioni di Posta " previsto nell’ambito della Missione 5 del PNRR – Inclusione e Coesione - grazie a un nuovo trasferimento di risorse pari a 218 mila euro destinato al Comune di San Giovanni. L’importo rappresenta un anticipo del 20% sul totale del finanziamento concesso, ed è finalizzato alla realizzazione di un Centro Servizi e Stazione di Posta nei locali di via Gadda. Il progetto, approvato a livello nazionale con un finanziamento complessivo di 1.090.000 euro, ha l’obiettivo di offrire un punto di accoglienza e supporto per le persone in condizione di marginalitĂ , favorendone l’autonomia e l’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo centro sociale in via Gadda. Dal Pnrr fondi per 218mila euro

