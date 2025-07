Ecco i bassorilievi della memoria Saranno collocati fino a Sant’Anna

I bassorilievi della memoria, realizzati dagli studenti del liceo artistico "Stagi" di Pietrasanta, saranno collocati fino a Sant’Anna, per ricordare e onorare le vittime delle stragi nazifasciste dell’agosto 1944. Esposi nei luoghi chiave di quegli eventi, questi pannelli informativi del "Cammino per la memoria" inviteranno tutti a riflettere e a non dimenticare. Un gesto che testimonia il valore della memoria storica e del rispetto per le vite spezzate.

Resteranno esposte per sempre nei luoghi in cui nell’agosto 1944 si consumarono le stragi nazifasciste perpetrate contro vite innocenti. Affinché tutti, passando da lì, possano leggere sui pannelli informativi il significato delle otto formelle in bronzo che compongono il " Cammino per la memoria ". I bassorilievi, realizzati dagli studenti del liceo artistico "Stagi" di Pietrasanta, sono stati presentati venerdì in piazza Statuto a Pietrasanta, dove resteranno esposti lungo la "Passeggiata di Ciulla" fino a stasera. Le opere, legate al progetto nato dalla collaborazione tra Croce Verde di Pietrasanta e "Don Lazzeri-Stagi", nonché curato dall’architetto Enrico Bascherini e sposato dal comune di Pietrasanta, saranno installate lungo la mulattiera che unisce Pietrasanta e Sant’Anna di Stazzema. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco i bassorilievi della memoria. Saranno collocati fino a Sant’Anna

In questa notizia si parla di: bassorilievi - memoria - ecco - saranno

Più di 80 nuovi parcheggi gratuiti in zona mare: inaugurati al Volta di Fano gli stalli estivi per residenti e turisti FANO, 5 luglio 2025 - A Fano mancano i posti auto per parcheggiare gratuitamente? Ecco più di 80 nuovi stalli nel cuore della zona mare, dove si po Vai su Facebook

Ecco i bassorilievi della memoria. Saranno collocati fino a Sant’Anna; Si svela il Cammino per la memoria. Ecco le opere realizzate dallo Stagi; A Dossena un grande cerchio in legno alla memoria dei minatori: ecco Eco della Montagna.