Orti di San Tomaso rinnovati Uno spazio verde di pregio unisce Parco Suardi e Gamec

di trasformare gli Orti di San Tomaso in un’oasi urbana accogliente e vivace, valorizzando il patrimonio storico e artistico della città. Questo spazio rinnovato non solo arricchisce il paesaggio cittadino, ma crea anche nuove opportunità di incontro e cultura per residenti e visitatori, rafforzando il legame tra natura, arte e comunità. La riqualificazione degli Orti rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e sostenibile a Bergamo.

È stato inaugurato ieri mattina, a due giorni dall’avvio del cantiere delle ex caserme Montelungo e Colleoni, un tassello importante della riqualificazione urbana di quest’area di Bergamo: il nuovo collegamento tra Parco Suardi e la Gamec (Galleria d’arte moderna e contemporanea), che permette di scoprire l’area degli storici Orti di San Tomaso. La riqualificazione degli Orti – un’area di 10mila metri quadrati – nasce dalla volontà del Comune di Bergamo di trasformare un’area storica in un esempio virtuoso di rigenerazione urbana e valorizzazione del paesaggio restituendo a tutti, nel cuore della città, uno spazio verde di pregio, parte di una visione urbana più ampia, sostenibile e condivisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Orti di San Tomaso rinnovati. Uno spazio verde di pregio unisce Parco Suardi e Gamec

In questa notizia si parla di: orti - tomaso - parco - suardi

Un nuovo cuore verde per la città: inaugurato il passaggio negli Orti di San Tomaso - Bergamo si trasforma: un nuovo cuore verde apre le sue porte nel centro cittadino, unendo passato e futuro tra orti storici e spazi moderni.

Inaugurato questa mattina il nuovo collegamento tra Parco Suardi e la GAMeC che permette di scoprire l’area degli storici Orti di San Tomaso. Complessivi 12.000mq frutto di un importante progetto di rigenerazione urbana che unisce visione privata e interess Vai su X

Orti di San Tomaso rinnovati. Uno spazio verde di pregio unisce Parco Suardi e Gamec; Bergamo, aprono gli Orti di San Tomaso. Inaugurato il passaggio ciclopedonale tra parco Suardi e GAMeC; Aperti gli Orti di San Tomaso: nuovo connessione tra Parco Suardi e Gamec -Video.

Orti di San Tomaso rinnovati. Uno spazio verde di pregio unisce Parco Suardi e Gamec - È stato inaugurato ieri mattina, a due giorni dall’avvio del cantiere delle ex caserme Montelungo e Colleoni, un tassello importante della riqualificazione urbana di quest’area di Bergamo: il nuovo co ... Segnala ilgiorno.it

Aperti gli Orti di San Tomaso: nuovo connessione tra Parco Suardi e Gamec -Video - È stato inaugurato nella mattinata di sabato 12 luglio a Bergamo il nuovo collegamento ciclopedonale tra Parco Suardi e Gamec. Da ecodibergamo.it