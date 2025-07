Un parco per Lorenzo Sono già 17mila euro con la raccolta fondi

In un gesto di grande solidarietà, i cittadini di Falconara hanno raccolto oltre 17mila euro per un parco dedicato a Lorenzo Mezzalana, il giovane scomparso tragicamente in incidente stradale. Mentre la raccolta prosegue con entusiasmo, le autorità comunali si impegnano a intitolare ufficialmente il campetto tra le vie Elia e Buozzi, affinché la memoria di Lorenzo continui a vivere nel cuore della comunità. E in tal modo, il suo spirito rimarrà vivo e ispiratore per tutti.

Mentre la raccolta fondi indetta dagli amici di Lorenzo Mezzalana, il giovane scomparso in seguito ad un tragico incidente stradale in moto a Polverigi lo scorso 2 luglio, prosegue spedita per riqualificare il campetto tra le vie Elia e Buozzi, parallelamente le autorità comunali sono al lavoro per provvedere all’intitolazione dello stesso campetto alla memoria del 29enne che ha lasciato un segno indelebile nella comunità falconarese. E in tal senso anche il sindaco Stefania Signorini, preside del Serrani – che aveva conosciuto Lorenzo quando studente dell’Istituto tecnico economico – si sta impegnando in prima persona assieme ad alcuni consiglieri nel tentativo di accelerare le procedure che, altrimenti, comporterebbero diversi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un parco per Lorenzo. Sono già 17mila euro con la raccolta fondi

