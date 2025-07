Bentornato ’Un sacco bello’ In piazza arriva Verdone | Così Leone mi convinse

Ricordi di un’estate indimenticabile del 1968, tra sogni, musica e cinema all’aperto? Carlo Verdone, nato nel 1950 e figlio di un docente di storia del cinema, ci guida in un viaggio nostalgico nel passato, tra Vespa truccate, innamoramenti e le prime emozioni. È un ritratto autentico della giovinezza italiana, un frammento di vita che ancora oggi ci fa sorridere e sognare. Un ricordo che merita di essere rivissuto.

Ero in villeggiatura nel 1968. Avevo i capelli, mi innamoravo spesso, ascoltavo Jimi Hendrix, avevo una Vespa 50 truccata e mi sentivo felice, leggero. Andavo sempre al cinema all'aperto, fumavo di nascosto e per questo prendevo qualche sberla da mio padre. Ero un ragazzo normale e diventare attore era l'ultima cosa che avrei fatto. Carlo Verdone, classe 1950, figlio del docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro sperimentale di cinematografia di Roma e critico cinematografico Mario Verdone. Dodici anni dopo quella frase, eccolo a dirigere il suo primo lungometraggio Un sacco bello, dove interpreta i tre personaggi principali (tra cui Ruggero, il "figlio dell'amore eterno") e altri secondari, presi dal suo repertorio teatrale e televisivo: era il 1980, lui aveva 30 anni e questo fu un debutto con fuochi d'artificio, per cui vinse un David speciale ai David di Donatello 1980, un Globo d'oro al miglior attore rivelazione e un Nastro d'argento al migliore attore esordiente ai Nastri d'argento 1980.