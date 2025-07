Così le rigidità francesi sul 10% reciproco hanno fatto naufragare un accordo vicino.

Le recenti rigidità francesi e la minaccia di dazi al 30% annunciata da Donald Trump hanno definitivamente complicato le trattative tra Stati Uniti e Unione Europea. Dopo settimane di ottimismo, Bruxelles si trova ora a dover rivedere le proprie strategie, consapevole che il percorso verso un accordo equilibrato si fa sempre più arduo. Non siamo di fronte alla parola fine delle trattative, ma è evidente qualcosa sia andato storto, solo...

