Restiamo in contatto Un aiuto agli anziani contro la solitudine

Restiamo in contatto: un'iniziativa che mira a combattere la solitudine degli anziani, spesso soli e poco coinvolti nella vita comunitaria. Rosario Vitolo, assessore alla prevenzione e sicurezza sociale, ha ascoltato le esigenze dei cittadini, ispirando un progetto sperimentale per offrire compagnia e supporto a chi ne ha più bisogno. È il momento di unire le forze e fare la differenza nella vita di chi ci ha dato tanto.

"Incontro spesso, al mattino, un signore ultraottantenne che passeggia per il paese con i bastoncini del nordic walking, mi ha confidato che il pomeriggio è molto lungo, e spesso la sola compagnia è quella della televisione". Rosario Vitolo è l’assessore alla prevenzione e sicurezza sociale. Dall’ascolto dei cittadini è nata in lui l’esigenza di proporre un progetto sperimentale, "con l’ambizione di intercettare anziani che vivono ritirati". Così l’assessorato ai Servizi sociali ha deciso di avviare un progetto di assistenza agli over 65 che trascorrono le giornate in condizioni di limitati rapporti sociali o di vulnerabilità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Restiamo in contatto. Un aiuto agli anziani contro la solitudine

